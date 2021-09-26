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Хроника последних дней СССР

Десять авторских коллективов будут удостоены премии Гагарина

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Премию имени Ю.А. Гагарина в области космической деятельности в 2021 году получат десять авторских коллективов, список лауреатов своим распоряжением утвердил премьер РФ Михаил Мишустин.

Как отмечается в сообщении пресс-службы правительства, в этом году награды присуждены, в том числе, за создание орбитальной астрофизической обсерватории "Спектр-Р", комплекса методов и технологий для отработки ключевых операций и поддержания высокой работоспособности космонавтов в полетах на Луну и Марс, систем управления полетом пилотируемых орбитальных станций.

Эта премия присуждается раз в пять лет, начиная с 2011 года. Размер каждой премии в области космической деятельности составляет 1 млн рублей.

Лауреаты утверждаются решением правительства по предложению межведомственного совета по присуждению премий. Условиями отбора предусмотрено, что это может быть как отдельный соискатель, так и группа в составе не более пяти человек.

Михаил Мишустин премия Гагарина

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