Поиск
Хроника последних дней СССР

Путин проведет 27 сентября заседание Совета Безопасности РФ

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин проведет 27 сентября заседание Совета Безопасности РФ, планируется обсудить меры по совершенствованию системы стратегического планирования в стране, сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля.

Согласно сообщению, отдельное внимание будет уделено повышению качества государственного долгосрочного управления в интересах обеспечения национальной безопасности и социально-экономического развития страны.

В этот же день запланирована встреча Путина с председателем правительства Михаилом Мишустиным и вице-премьерами.

В рабочем графике главы государства также беседа с лидерами предвыборного списка партии "Единая Россия".

Владимир Путин Совет Безопасности РФ

Новости

Истребители Су-35 сопроводили самолет ВВС США над Тихим океаном

Российская прокуратура начала проверку после ЧП с сухогрузами в Босфоре

Песков назвал контакты Путина и Зеленского пока невозможными из-за позиции Киева

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено почти 22,5 тыс. новых случаев COVID-19

В России за сутки выявлено почти 22,5 тыс. новых случаев COVID-19

Пилоты разбившегося под Хабаровском Ан-26 от усталости могли ошибиться при развороте

Что случилось этой ночью: воскресенье, 26 сентября

Мужчина устроил стрельбу в сочинском ТЦ

Мужчина устроил стрельбу в сочинском ТЦ

Что произошло за день: суббота, 25 сентября

Лавров объяснил обращение Мали к российской ЧВК борьбой с террористами

Лавров объяснил обращение Мали к российской ЧВК борьбой с террористами

Лавров заявил, что санкции против талибов не препятствуют контактам с ними

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');