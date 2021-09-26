Путин проведет 27 сентября заседание Совета Безопасности РФ

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин проведет 27 сентября заседание Совета Безопасности РФ, планируется обсудить меры по совершенствованию системы стратегического планирования в стране, сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля.

Согласно сообщению, отдельное внимание будет уделено повышению качества государственного долгосрочного управления в интересах обеспечения национальной безопасности и социально-экономического развития страны.

В этот же день запланирована встреча Путина с председателем правительства Михаилом Мишустиным и вице-премьерами.

В рабочем графике главы государства также беседа с лидерами предвыборного списка партии "Единая Россия".