Поиск
Хроника последних дней СССР

Гололед спровоцировал несколько массовых ДТП в Томске

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Гололед и сильный туман привели к нескольким крупным ДТП в Томске в понедельник утром.

Так, очевидцы в соцсетях сообщают, что на транспортной развязке на улице Пушкина столкнулось порядка семи автомобилей, а в начале Иркутского тракта в ДТП попали четыре легковых автомобиля и маршрутка. На улице Балтийской произошло сразу четыре столкновения.

В результате этих ДТП затруднено движение по улице Пушкина от пересечения с улицей Яковлева, на Иркутском тракте от Пушкина до пересечения с Суворова и далее по улице Клюева, Осенней и Балтийской.

Также в соцсетях сообщается о столкновении девяти автомобилей на подъезде к КПП ЗАТО Северск и шести машин на улице Елизаровых.

О пострадавших в авариях не сообщается.

В свою очередь пресс-служба управления МВД по Томской области сообщает, что в понедельник утром в полицию поступила информация о 19 ДТП, данные о пострадавших уточняются.

В пресс-службе главного управления МЧС по Томской области "Интерфаксу" уточнили, что спасателя выезжали на ДТП, которое произошло на транспортной развязке для отключения аккумуляторных батарей на столкнувшихся автомобилях.

Томск

Новости

На Камчатке обнаружили останки всех пятерых членов экипажа разбившегося Ка-27

Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту отравления детей в Таганроге

Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту отравления детей в Таганроге

Что произошло за день: воскресенье, 26 сентября

Спасатели спустили тела троих погибших альпинистов с Эльбруса

Истребители Су-35 сопроводили самолет ВВС США над Тихим океаном

Российская прокуратура начала проверку после ЧП с сухогрузами в Босфоре

Российская прокуратура начала проверку после ЧП с сухогрузами в Босфоре

Песков назвал контакты Путина и Зеленского пока невозможными из-за позиции Киева

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено почти 22,5 тыс. новых случаев COVID-19

В России за сутки выявлено почти 22,5 тыс. новых случаев COVID-19

Пилоты разбившегося под Хабаровском Ан-26 от усталости могли ошибиться при развороте

Что случилось этой ночью: воскресенье, 26 сентября

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');