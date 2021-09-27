Гололед спровоцировал несколько массовых ДТП в Томске

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Гололед и сильный туман привели к нескольким крупным ДТП в Томске в понедельник утром.

Так, очевидцы в соцсетях сообщают, что на транспортной развязке на улице Пушкина столкнулось порядка семи автомобилей, а в начале Иркутского тракта в ДТП попали четыре легковых автомобиля и маршрутка. На улице Балтийской произошло сразу четыре столкновения.

В результате этих ДТП затруднено движение по улице Пушкина от пересечения с улицей Яковлева, на Иркутском тракте от Пушкина до пересечения с Суворова и далее по улице Клюева, Осенней и Балтийской.

Также в соцсетях сообщается о столкновении девяти автомобилей на подъезде к КПП ЗАТО Северск и шести машин на улице Елизаровых.

О пострадавших в авариях не сообщается.

В свою очередь пресс-служба управления МВД по Томской области сообщает, что в понедельник утром в полицию поступила информация о 19 ДТП, данные о пострадавших уточняются.

В пресс-службе главного управления МЧС по Томской области "Интерфаксу" уточнили, что спасателя выезжали на ДТП, которое произошло на транспортной развязке для отключения аккумуляторных батарей на столкнувшихся автомобилях.