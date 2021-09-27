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Жителя Колымы осудили на 4 года за избиение младенца

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Магаданский городской суд приговорил 23-летнего местного жителя к 4 годам заключения в колонии строгого режима за избиение шестимесячного младенца, сообщает в понедельник региональная прокуратура.

В суде установлено, что в период с февраля по апрель 2021 года подсудимый истязал своего малолетнего сына, заявили в надзорном ведомстве. На почве ревности к жене мужчина в течение трех месяцев систематически наносил ребенку побои, говорится в сообщении.

Как сообщалось, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего). Пока шло расследование, обвиняемый находился под стражей. Кроме того, ребенка изъяли из семьи и поместили в больницу. Врачи отметили, что здоровью мальчика ничего не угрожает.

Магадан

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