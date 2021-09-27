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ЦС "Звездочка" обжаловал в ВС РФ включение в реестр недобросовестных поставщиков

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - АО "Центр судоремонта "Звездочка" (город Северодвинск, Архангельская область, входит в "Объединенную судостроительную корпорацию") подало в Верховный суд (ВС) РФ жалобу на решение судов нижестоящих инстанций, которые признали законным приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России от 13 августа 2020 года о включении компании в реестр недобросовестных поставщиков.

Как следует из картотеки суда, жалоба зарегистрирована 23 сентября. Третье лицо по делу - Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы 20 ноября 2020 года отказал ЦС "Звездочка" в иске о недействительности оспариваемого приказа ФАС РФ. Девятый арбитражный апелляционный суд 15 марта 2021 года и Арбитражный суд Московского округа 27 июля оставили отказ в силе.

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В судебном акте первой инстанции отмечается, что ЦС "Звездочка" и Минобороны РФ (заказчик) 30 декабря 2010 года заключили госконтракт на выполнение работ по сервисному обслуживанию кораблей и судов Северного флота.

В связи с нарушением ЦС "Звездочка" условий контракта ведомство обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском о расторжении договора и взыскании неотработанного аванса. Суд в январе 2020 года иск удовлетворил.

После этого Минобороны РФ обратилось в ФАС России с требованием включить эти сведения в реестр недобросовестных поставщиков, на основании чего 13 августа 2020 года был издан оспариваемый приказ.

"Звездочка", считая приказ незаконным, обратилась с иском в суд.

АО "ЦС "Звездочка" - крупнейшее судоремонтное предприятие России с филиалами в бассейнах Баренцева, Белого, Черного, Азовского и Каспийского морей.

Звездочка ВС РФ

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