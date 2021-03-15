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Суд подтвердил включение ЦС "Звездочка" в реестр недобросовестных поставщиков

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд в понедельник подтвердил законность приказа Федеральной антимонопольной службы от 13 августа 2020 года о включении АО "Центр судоремонта "Звездочка" (Северодвинск, входит в "Объединенную судостроительную корпорацию") в реестр недобросовестных поставщиков.

Как следует из картотеки суда, суд отклонил жалобу "Звездочки".

Третье лицо в процессе - Минобороны России

В материалах дела говорится, что Арбитражный суд Москвы 20 ноября 2020 года уже отказал ЦС "Звездочка" в иске о недействительности приказа ФАС.

В судебном акте первой инстанции отмечается, что ЦС "Звездочка" и Минобороны (заказчик) 30 декабря 2010 года заключили госконтракт на выполнение работ по сервисному обслуживанию кораблей и судов Северного флота.

В связи с нарушением ЦС "Звездочка" условий контракта ведомство обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском о расторжении договора и взыскании неотработанного аванса. Суд в январе 2020 года иск удовлетворил.

После этого Минобороны попросило ФАС включить эти сведения в реестр недобросовестных поставщиков, на основании чего 13 августа 2020 года был издан оспариваемый приказ. "Звездочка", полагая приказ незаконным, обратилась в суд с иском.

Суд первой инстанции, изучив материалы дела, иск отклонил. Не согласившись с этим, "Звездочка" подала апелляцию, которую суд в понедельник оставил без удовлетворения.

АО "ЦС "Звездочка" - крупнейшее судоремонтное предприятие России с филиалами в бассейнах Баренцева, Белого, Черного, Азовского и Каспийского морей. Предприятие входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация".

ОСК Звездочка Северодвинск Минобороны ФАС

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