Житель Кубани получил 24 года колонии за убийство жены и пасынка

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Краснодаре вынес приговор жителю станицы Павловской Краснодарского края Сергею Худякову, убившему жену и ее сына от другого брака. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления по региону.

Худяков признан виновным по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство), части 3 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении полицейского).

"Приговором суда Сергею Худякову назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы, которое ему надлежит отбывать в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Установлено, что 25 ноября 2020 года Худяков нанес 12 ударов ножом супруге, убив ее. После чего он приехал к сыну погибшей, где стрелял как в него, так и в его невестку. Позже он приехал к другому сыну супруги и убил его ножом. После произошедшего Худяков покинул место происшествия, однако его заблокировали сотрудники полиции. Он начал угрожать полицейским ружьем, однако был обезврежен.

По данным следствия, Худяков решил убить женщину и ее детей из неприязни, он считал, что они не ценят его.

В ходе следствия обвиняемый вину в совершении этих преступлений признал в полном объеме. Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы, он признан вменяемым.