Опрос показал, что минувшим летом за рубежом отдохнули 2% россиян

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - За пределами России прошедшим летом отдыхали 2% россиян, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в понедельник в "Интерфакс".

На вопрос о конкретном месте отдыха, допускающем до пяти ответов, 37% респондентов, отдохнувших за границей, назвали Абхазию, каждый четвертый (25%) - Турцию, 7% сограждан указали на Кипр. 5% участников опроса провели время в Казахстане, по 4% респондентов - в Армении и Белоруссии, 3% - в Объединенных Арабских Эмиратах, отмечают социологи.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 16 сентября 2021 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.