Счетная палата выявила нарушений исполнения бюджета 2020г на 338,6 млрд рублей

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Счетная палата РФ при проверке исполнения федерального бюджета и бюджетной отчетности за 2020 год по результатам завершенных контрольных мероприятий выявлены нарушения на 338,6 млрд рублей, сообщается в заключении контрольного органа на отчет об исполнении федерального бюджета за 2020 год.

В том числе по результатам тематических проверок исполнения федерального бюджета за 2020 год было выявлено нарушений на 105,8 млрд рублей.

Наибольшая часть выявленных нарушений - это неправильное отражение в учете фактов хозяйственной жизни (на 97,8 млрд рублей), а также нарушения федеральных законов и постановлений правительства РФ при использовании средств федерального бюджета и при оказании услуг населению госучреждениями (на 84,8 млрд рублей).

Использование средств бюджета на создание научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, не давших ожидаемых результатов, на разработку невостребованной проектно-сметной документации, на приобретение неиспользуемых объектов недвижимого имущества и иного имущества оценивается в 24,2 млрд рублей, нарушения при осуществлении госзакупок - 9,8 млрд рублей.

Кроме того, сообщается в заключении, в ходе контрольных мероприятий до их завершения устранены нарушения, связанные с ведением учета и формированием отчетности, на общую сумму 445,6 млрд рублей.

В документе Счетной палаты названы администраторы дохода, где проверками выявлены факты осуществления ими не на должном уровне полномочий в части учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет (Росжелдор, Минпромторг, Росморречфлот, Росстат, Росаккредитация), принятия решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей, принятия решений о зачете (уточнении) платежей (Ространснадзор, Минобрнауки, Минфин, Росимущество), принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности (Минцифры, Федеральное казначейство, Росимущество).

По мнению Счетной палаты, имеются потенциальные резервы дополнительных поступлений в федеральный бюджет. Они могли быть обеспечены в результате принятия более действенных мер по погашению имеющейся задолженности по налогам, пошлинам и сборам, взысканию доначисленных платежей по результатам контрольной работы, совершенствованию контроля за достоверным декларированием таможенной стоимости товаров, сокращению неэффективных налоговых льгот и освобождений.

Совокупная задолженность по федеральным налогам и сборам с учетом пеней и штрафов (включая недоимку), таможенным платежам на 1 января 2021 года составила 1 трлн 139,0 млрд рублей. В том числе задолженность перед бюджетной системой РФ по федеральным налогам и сборам с учетом пеней и штрафов, администрируемым налоговыми органами, составила 1 трлн 109,3 млрд рублей, в том числе недоимка - 307,1 млрд рублей, задолженность по уплате таможенных платежей - 29,7 млрд рублей, в том числе по пеням и штрафам - 6,2 млрд рублей.