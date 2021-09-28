Заксобрание Приамурья возглавил бывший спикер парламента региона Дьяконов

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Депутаты Законодательного собрания Амурской области во вторник избрали председателем регионального парламента кандидата от "Единой России" Константина Дьяконова, который уже занимал эту должность до 2019 года.

В ходе тайного голосования депутаты выбирали спикера из двух кандидатов, на эту должность претендовал также представитель КПРФ Роман Кобызов. Дьяконов получил 20 голосов, за его оппонента проголосовали три депутата, один бюллетень счетная комиссия признала недействительным, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Как сообщалось, представители "Единой России" по итогам выборов заняли 18 из 27 кресел в Заксобрании Амурской области, три - у КПРФ, у остальных партий по одному мандату. В общей сложности депутатский корпус представлен семью партиями, в него вошли также ЛДПР, "Коммунисты России", "Новые люди", "Справедливая Россия - За правду", "Пенсионеры России". Кроме того, одно из кресел досталось самовыдвиженцу.

Прежний спикер парламента Вячеслав Логинов прошел в Госдуму от одномандатного округа №71.