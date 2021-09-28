Спасатели нашли лодку рыбаков, пытавшихся переплыть Байкал

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили в акватории Байкала моторную лодку рыбаков, которые пропали без вести 24 сентября при попытке переплыть озеро, сообщила во вторник пресс-служба Главного управления МЧС по Иркутской области.

По данным МЧС, 23 сентября в 20:30 по местному времени двое жителей города Байкальска на моторной лодке "Барракуда" вышли из местности Прорва (Бурятия) и направлялись на противоположную сторону Байкала - в поселок Большое Голоустное (Иркутская область). Около 4:00 утра 24 сентября они сообщили родственникам, что направляются к берегу из-за ухудшения погоды. После этого на связь больше не выходили.

"В сложных метеорологических условиях в течение четырех суток спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России вели поиски (...). Были обследованы более 700 км акватории озера и береговой линии (...). В понедельник в 2 км от берега в районе села Истомино (Бурятия) была обнаружена затонувшая лодка, принадлежавшая пропавшим, что подтвердили их родные", - говорится в сообщении.

В настоящее время поиски приостановлены из-за неблагоприятных погодных условий.