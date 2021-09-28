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Жительницу Красноярского края осудили за 6 лет жестокого обращения с дочерью

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Ермаковский районный суд Красноярского края вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы, сообщает пресс-служба прокуратуры по региону.

"С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил женщине наказание в виде 200 часов обязательных работ", - говорится в сообщении.

Она признана виновной по статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Суд установил, что с апреля 2014 по сентябрь 2020 года подсудимая во время совместного проживания не заботилась о своей малолетней дочери. Женщина употребляла спиртные напитки, не ухаживала и не обеспечивала условия для питания девочки, избивала ее, не выполнила медицинские рекомендации врачей по лечению после перенесенного ребенком клещевого энцефалита. В результате состояние здоровья ребенка ухудшилось.

По иску отдела опеки и попечительства управления образования администрации Ермаковского района мать ограничена в родительских правах. В сентябре 2020 года девочку изъяли из семьи и передали под опеку близкому родственнику.

Красноярский край

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