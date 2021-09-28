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Экс-губернатор Еврейской АО Винников получил условный срок за махинации

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Биробиджанский районный суд приговорил к четырем годам условного срока бывшего губернатора Еврейской автономной области Александра Винникова за махинации при госзакупках медицинского оборудования, сообщается на сайте суда во вторник.

Суд признал Винникова виновным по статье о подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность (ч. 4 ст. 33. ч. 2 ст. 285 УК РФ).

По данным следствия, преступления были связаны с закупками в 2014-2015 годах медицинского оборудования для онкологического диспансера "с оказанием преимуществ продавцу - АО Торговый дом "Медтехника", по заведомо завышенной цене.

"Бюджету ЕАО был причинен ущерб на сумму 24 млн 023 тыс. 109 рублей", - говорится в сообщении.

Расследование проводилось сотрудниками УФСБ России по ЕАО.

Экс-губернатор вину не признал. По решению суда Винников лишен права занимать определенные должности в органах государственной власти и местного самоуправления на три года. Кроме того, ему запрещено менять постоянное место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, один раз в месяц необходимо являться в этот орган на регистрацию.

Ранее Биробиджанский районный суд ЕАО уже рассматривал уголовное дело в отношении Винникова. 15 июля 2019 года также был вынесен обвинительный приговор. 26 сентября суд апелляционной инстанции это решение отменил, дело направил на новое рассмотрение в ином составе суда.

Александр Винников

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