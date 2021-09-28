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Песков не стал комментировать сообщение о просьбе США по военным базам РФ в Центральной Азии

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщение The Wall Street Journal о том, США просили Россию о возможности использовать ее военные базы в Центральной Азии для мониторинга ситуации в Афганистане.

"Я никак не комментирую эту тему", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что газета ссылается на переговоры президентов РФ и США в Женеве. "Все, что можно было рассказать об этих переговорах, уже было рассказано", - сказал Песков.

Песков также не стал отвечать на вопрос, действительно ли на саммите в Женеве президент РФ Владимир Путин предлагал своему американскому коллеге Джо Байдену использовать военные базы в этом регионе.

У него уточнили, актуальны ли сейчас переговоры на данную тему с тем, чтобы помочь американцам мониторить ситуацию в Афганистане. "Я не комментирую", - сказал Песков.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли обсуждал с начальником российского генштаба Валерием Герасимовым возможность использования американскими военными баз РФ в Центральной Азии.

Дмитрий Песков США

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