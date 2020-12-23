Сотрудник ФБК Шаведдинов вернулся с Новой Земли после службы в армии

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Руслан Шаведдинов, которого год назад принудительно призвали на воинскую службу, вернулся с Новой Земли в Москву, сообщили в ФБК.

23 декабря 2019 года в квартиру Шаведдинова в Москве пришли оперативники. Они выломали дверь, провели у него обыск, а затем он перестал выходить на связь. На следующий день выяснилось, что его забрали в армию и перебросили служить на архипелаг Новая Земля. Как сообщали "Интерфаксу" в воинской части, он служил в зенитно-ракетном дивизионе и получил военно-учетную специальность - водитель-оператор заряжающей машины.

На момент отправки Шаведдинова на службу, по словам юристов ФБК, он судился с военкоматом по поводу отсрочки. Он настаивал на праве на освобождение от призыва и зачислении в запас, ссылаясь на нарушения при его медосвидетельствовании в призывной комиссии. Юристы говорили, что до решения суда забирать Шаведдинова в армию было нельзя.

Вскоре стало известно, что 23 декабря Мосгорсуд подтвердил решение Савеловского суда, который признал его годным к воинской службе.

Юристы ФБК жаловались в правоохранительные органы на похищение Шаведдинова, незаконное лишение свободы и незаконные действия московского военкомата.

Заместитель военного комиссара Москвы Максим Локтев объяснил, что, поскольку Мосгорсуд оставил в силе решение суда первой инстанции, "действие решения призывной комиссии было возобновлено".