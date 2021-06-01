Видеооператору ФБК Зеленскому смягчили приговор на один месяц

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Московский городской суд сократил срок наказания на один месяц видеооператору Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иностранным агентом) Павла Зеленского. Он получил два года колонии за призывы к экстремизму в интернете.

"Суд апелляционной инстанции изменил приговор районного суда и назначил Зеленскому наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 11 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима, в остальной части – без изменения", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда во вторник.

16 апреля Тушинский суд Москвы признал Зеленского виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете) и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Зеленский признал вину в содеянном, поэтому дело рассматривалось в особом порядке.

2 октября прошлого года Зеленский опубликовал в своем аккаунте в твиттере две записи. По версии СКР, они содержали угрозы и враждебные высказывания в отношении ряда представителей высших органов власти РФ в связи с самоубийством главного редактора нижегородского издания KozaPress Ирины Мурахтаевой (Славиной).