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Владивосток подтопило после ливня

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - После ливня сразу в нескольких районах Владивостока произошли локальные подтопления, сообщил сайт мэрии города. Сотрудники муниципального предприятия "Содержание городских территорий" начали прочищать ливневую канализацию и даже открывать люки, чтобы вода ушла скорее.

"Из-за сильного дождя в городе наблюдались локальные подтопления на улицах Иманской, Иртышской, Русской, в районе стадиона "Строитель" и по другим адресам", - уточнили в мэрии.

Канализация была прочищена и перед дождем.

Чиновники объяснили, что система во время мощных ливней не обеспечивает стопроцентный сбор ливневых вод: "она попросту не может единовременно принять весь объем воды".

В пресс-службе Примгидромета сообщили, что осадки пришли во Владивосток минувшей ночью с юга. В некоторых районах начался дождь, от сильного до умеренного, повысилась скорость ветра. До утра дождь должен был прекратиться, ветер - сменить направление и ожидалось наступление похолодания.

Владивосток Примгидромет

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