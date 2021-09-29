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РЖД поменяют концепцию питания в пассажирских поездах к началу 2022 г.

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Пилотные испытания для подготовки новой концепции питания в пассажирских поездах в РФ планируется завершить в начале следующего года. Об этом сообщил журналистам заместитель гендиректора ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Дмитрий Пегов.

"Мы говорим о том, что запустили пилотный проект, и систему предоставления питания в поездах надо реформировать. При этом мы не говорим, что целиком убираем вагоны-рестораны. Конечно, они останутся, потому что у нас есть ряд специальных перевозок и специальных требований, при которых наличие вагона-ресторана обязательно. Это, прежде всего, детские перевозки и перевозки в фирменных поездах, которые мы не собираемся убирать", - сказал Пегов.

По его словам, холдинг планирует немного видоизменить систему предоставления питания на борту, оценив варианты его организации.

"Принцип "из-под ножа", предполагающий приготовление блюд на борту, конечно, связан с рядом рисков: хранение продуктов, их качество, то, как они приготовлены – опыт поваров и персонала, который это делает. Поэтому надо приходить к каким-то новым технологиям, новым услугам по предоставлению питания", - пояснил замглавы РЖД.

Холдинг в настоящее время тестирует пилотный проект по обновлению концепции предоставления питания пассажирам на четырех поездах, курсирующих по направлениям Москва - Адлер, Москва - Казань, Москва - Волгоград и Москва - Воронеж.

"Думаю, как мы и планировали, в первом квартале следующего года мы эту работу завершим и примем окончательное решение, по какому направлению будем двигаться, как ее дорабатывать и масштабировать. Но уже сразу напрашивается вывод, что по трем направлениям, которые мы для себя ранее определили, а именно: перевозки детских организованных групп, туристические и фирменные поезда – здесь продолжат курсировать вагоны рестораны", - сказал Пегов.

РЖД

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