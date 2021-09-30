Высокопоставленного полицейского в Якутии заподозрили в незаконном обороте золота

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Замначальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Якутии стал фигурантом уголовного дела. Как сообщили в СК, его подозревают в причастности к незаконному обороту промышленного золота в регионе.

Дело по ч.5 ст. 191 УК (покушение на организацию незаконной перевозки драгоценных металлов) и ч.1 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями) возбудили по материалам УФСБ по республике.

29 сентября Якутский городской суд поместил подозреваемого под домашний арест.