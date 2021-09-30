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Источник заявил о планах закрепить размер структурного дефицита бюджета в 0,5% ВВП

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ планирует закрепить с 2022 года на постоянной основе в Бюджетном кодексе размер структурного первичного дефицита бюджета на уровне 0,5% ВВП, сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства.

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В настоящее время в Бюджетном кодексе этот параметр установлен только до 2024 года и в абсолютных величинах: в 2021-2023 годах на уровне 585 млрд рублей, в 2024 году - 575 млрд рублей. Данные суммы учитываются при расчете общего объема расходов федерального бюджета.

Таким образом, учет нового параметра повлияет на объем расходов бюджета уже со следующего года.

О внесении в БК нового показателя структурного дефицита в 0,5% ВВП со ссылкой на источник писала газета "Ведомости", отмечая, что при текущем прогнозе объема ВВП расходы бюджета могут быть увеличены в 2022 году на 80 млрд рублей.

Ранее, в 2018 году, правительство решило создать внутри бюджета так называемый Фонд развития, средства которого, как предполагалось, будут направляться исключительно на инфраструктурные проекты, а основным источником финансирования должны были выступать внутренние заимствования.

Тогда было определено, что предельный объем фонда утверждается ежегодно законом о бюджете, и в целом до 2024 года его объем не должен превышать 3,5 трлн рублей, то есть порядка 580 млрд рублей ежегодно. В последствии из кодекса была убрана статья, определяющая Фонд развития, таким образом, он перестал существовать, однако предусмотренные на него суммы продолжали учитываться при определении общих расходов бюджета.

При этом сам Минфин в своих документах, в том числе, в основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, начиная с 2019 года, использовал этот показатель как в абсолютной форме, так и относительно ВВП, который с 2020 года соответствовал 0,5% ВВП.

Так, в частности, в направлениях на 2019-2021 годы отмечалось, что первичный структурный дефицит федерального бюджета на среднесрочную перспективу закладывается на уровне около 0,5% ВВП. "Этот ресурс будет использован как элемент так называемого "золотого правила", существующего в бюджетной практике и состоящего в том, что дефицит бюджета направляется на создание новых активов, на капитальные вложения, на создание и стимулирование экономики, а не на текущее потребление", - говорилось в документе.

В то же время в Бюджетном кодексе до сих пор фигурирует сумма в абсолютном выражении.

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