В России 97% заражений COVID приходятся на штамм дельта

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - 97% случаев заражения коронавирусом в РФ в данный момент приходится на штамм дельта, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В сентябре 97% всех штаммов, которые циркулируют на территории РФ, а это десятки тысяч, - это штамм дельта, он превалирует (в России - ИФ) так же, как и во всем мире", - сказала Попова на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ.

Попова отметила, что 158 стран демонстрируют почти стопроцентное присутствие этого штамма. "Он стал доминирующим. Но, вместе с тем, внутри в РФ мы видим определенное сегментирование, он начинает изменяться. И плотный контроль и надзор за изменчивостью позволяет нам своевременно реагировать и предпринимать должные меры", - сказала Попова.

Она также добавила, что самый высокий рост заболеваемости коронавирусом фиксируется у людей старше 65 лет. "Рост заболеваемости мы видим во всех возрастных группах, но самые высокие и интенсивные показатели на 100 тысяч людей каждого возраста все равно регистрируем в группе лиц старше 65 лет", - сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора напомнила, что люди этого возраста находятся в группе риска по тяжелому течению заболевания.

"Традиционно с сентября начался очередной сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. В последние три недели на фоне сезонного подъема ОРВИ мы видим и подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией", - сказала Попова.

По ее словам, рост заболеваемости наблюдается в 56 субъектах РФ. "Если на предыдущей неделе в росте было 36 субъектов, то на завершившейся 38-й неделе таких субъектов, которые находятся в росте, уже 56", - сказала она.

По словам Поповой, рост наблюдается в регионах европейской части страны. В Сибирском и Дальневосточном федеральном округе пока ситуация остается стабильной.

"В нынешней ситуации удельный вес столичных городов и столичных регионов не такой большой, как это было весной и осенью прошлого года. Мы говорим о выравнивании эпидситуации и о сезонности, которая остается характерной для острых респираторных вирусных инфекций и гриппа и становится характерной для COVID-19", - сказала глава Роспотребнадзора.

Она отметила, что отсутствие динамики заболеваемости фиксируется в 17 субъектах РФ, еще в 12 субъектах фиксируется слабое снижение заболеваемости.