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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Регионам выделят еще 5 млрд рублей на лекарства от COVID-19

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Правительство дополнительно выделит более 5 млрд рублей регионам на закупку препаратов от коронавируса, сообщил в президиуме координационного совета по борьбе с COVID-19 премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, этих денег хватит на лекарства для более чем 1,5 млн человек.

Премьер поручил Минздраву обеспечить, чтобы эти деньги быстро поступили в регионы. Также он поручил министру Михаилу Мурашко следить, чтобы в больницах был запас кислорода, поскольку потребность в нем растет.

"Мы уже выделили свыше 650 млн рублей на закупку концентраторов кислорода для больниц 20 субъектов РФ, - сказал премьер. - Подготовлены правила предоставления таких межбюджетных трансфертов. Средства можно будет использовать не только на приобретение концентраторов, но и на оплату их доставки и установки".

Ситуацию с коронавирусом Мишустин назвал нпряженной и отметил, что за последние две недели в больницах число пациентов с COVID-19 выросло более чем на 20%. Он добавил, что большинство заболевших лечатся дома под наблюдением врачей, им положены бесплатные лекарства.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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Михаил Мишустин правительство коронавирус Минздрав Михаил Мурашко

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