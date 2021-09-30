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"Транснефть" обнаружила дефект резервуара на 50 тыс. куб. м в Шесхарисе

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - АО "Черномортранснефть" (структура "Транснефти") провело полную диагностику двух резервуаров для хранения нефти на перевалочном комплексе (ПК) "Шесхарис", обнаружен дефект резервуара на 50 тыс. кубометров, сообщила компания.

В рамках диагностики был проведен контроль технического состояния конструкций и элементов двух резервуаров объемом 50 тыс. куб. м и 20 тыс. куб. м, оценено состояние антикоррозионного покрытия, понтона, отмостки, оснований и фундаментов. Поврежденный резервуар выведен на ремонт и последующее техническое перевооружение, срок безопасной эксплуатации второго продлен.

Работы проводились в рамках программы диагностического обследования объектов "Черномортраснефти" на 2021 год.

В текущем году на ПК "Шесхарис" пройдет полная техническая диагностика еще двух нефтяных резервуаров общим объемом 100 тыс. куб. м. Кроме того, частичная диагностика без вывода из эксплуатации планируется на четырех емкостях для хранения светлых нефтепродуктов объемом по 30 тыс. кубометров каждый.

"Шесхарис", принадлежащий "Транснефти", является экспортным комплексом с глубоководными причалами на Черном море в Новороссийске. Основная резервуарная емкость (более 1 млн кубометров) расположена на нефтебазе "Грушовая". Разность геодезических отметок, обусловленная естественным рельефом местности, позволяет осуществлять подачу продукта с "Грушовой" на "Шесхарис" самотеком. Нефтебазы связаны между собой технологическим тоннелем диаметром пять метров, в котором проложены нефте- и продуктопроводы.

Транснефть Шесхарис

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