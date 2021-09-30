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Подозреваемый по делу о наркотиках при появлении полиции упал с пятого этажа

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Полицейские задержали в одном из общежитий Ангарска (Иркутская область) подозреваемых в изготовлении наркотических веществ, один из них при появлении полиции упал из окна пятого этажа, сообщила в четверг пресс-служба главного управления МВД по региону.

По данным полиции, вечером в среду жильцы общежития пожаловались, что их соседи изготавливают наркотические вещества. Прибывший на место экипаж патрульно-постовой службы обнаружил в указанной комнате на пятом этаже трех мужчин.

"Увидев сотрудников полиции, один из подозреваемых попытался выкинуть в окно рюкзак, но не удержался и вместе с ним выпал из окна комнаты", - говорится в сообщении. С травмами различной степени тяжести он был доставлен в медучреждение. По данным полиции, молодой человек 2002 года рождения ранее был неоднократно судим.

Региональное управление СКР сообщило, что по этому инциденту начата доследственная проверка. По данным следствия, в квартире жилого дома в Ангарске двое мужчин 22 и 19 лет изготавливали неустановленное наркотическое средство.

"В момент, когда сотрудники полиции вошли в комнату, 19-летний мужчина взял пакеты с наркотическим средством и выпрыгнул с пятого этажа из окна квартиры", - говорится в сообщении. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ангарск Иркутская область

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