Осужденному педофилу из Белгорода добавили срок заключения

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Свердловский районный суд Белгорода приговорил ранее осужденного за педофилию местного жителя к дополнительному сроку лишения свободы по новым эпизодам преступлений. Об этом сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе городской прокуратуры.

По данным ведомства, житель Белгорода с августа 2008 года по июль 2014 года совершал действия сексуального характера с применением насилия и угроз к несовершеннолетним потерпевшим 1994, 1996 и 1997 года рождения.

Как пояснили агентству в пресс-службе, по открывшимся эпизодам 38-летний подсудимый, отбывающий наказание за аналогичные преступления в отношении мальчиков, получил по совокупности 19 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года.

Ранее приговором того же суда от 4 сентября 2020 года преступник был приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком на 14 лет с ограничением свободы на 2 года.

"Суд апелляционной инстанции посчитал приговор законным, а назначенное наказание справедливым", - отметили в прокуратуре.

Приговор вступил в законную силу.