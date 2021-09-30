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Правительство предложило затормозить индексацию базы для военных пенсий

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Правительство России в очередной раз предложило не повышать в полном объеме долю денежного довольствия, которая учитывается при расчете военных пенсий, затормозив полноценную индексацию еще на год – до 1 января 2023 года.

Соответствующие поправки внесены вместе с бюджетом на следующую "трехлетку" в Госдуму, документ (№1258305-7) опубликован в базе нижней палаты.

Согласно проекту закона, кабинет министров, в очередной раз замораживая действие полноценной двухпроцентной индексации базы для расчета военных пенсий, тем не менее, предлагает незначительно увеличить ее объем – с 73,68% до 74%.

Военные пенсии исчисляются из денежного довольствия военнослужащих и ряда других категорий силовиков, в частности, сотрудников органов внутренних дел, ФСБ, военных следователей и прокуроров, пожарных и росгвардейцев. Однако сейчас при исчислении пенсии учитывается не все их денежное довольствие, а лишь чуть больше двух третей – 73,68%.

По закону от 2011 года, эта доля для расчета пенсий должна постепенно вырасти до 100% – ее должны ежегодно повышать на 2% или более – с учетом уровня инфляции. Тем не менее, норму о повышении год за годом корректируют, в результате индексация происходит более низкими темпами. С 1 января 2020 года был установлен показатель в 73,68%, который действует до сих пор за счет "заморозки" этой двухпроцентной индексации.

Вместе с тем, само денежное довольствие действующих военнослужащих и силовиков индексируется на 4% с 1 октября 2022 года в рамках законопроекта о бюджете на следующий год и плановый период 2023-2024 гг. Таким образом, военные пенсии все же вырастут.

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