Санитарка самарского пансионата пойдет под суд за истязание детей-инвалидов

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Суд рассмотрит дело об истязании трех воспитанников сотрудницей самарского пансионата для детей-инвалидов, сообщается на сайте регионального управления СК.

По версии следствия, в апреле 2021 года санитарка ГБУ "Самарский пансионат для детей-инвалидов" "применяла в отношении троих воспитанников 2000, 2004 и 2005 годов рождения способы воспитания, причинявшие им физические и моральные страдания".

Женщина привязывала детей к кроватям лоскутами ткани при отсутствии назначения врача-психиатра, а также била их.

Санитарка обвиняется по пунктам "а", "г" части 2 статьи 117 (истязание, совершенное в отношении двух или более лиц, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) УК РФ и статье 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) УК РФ.

Ранее сообщалось, что во время проверки в пансионате обнаружились нарушения. Директор пансионата сразу же была уволена. В день проверки у детей в меню был салат, состоящий из одного репчатого лука. Дети были одеты в рваную одежду. Лежачим детям пролежни смазывали зеленкой.