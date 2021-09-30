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Подозреваемый в убийстве пенсионер арестован в Ингушетии спустя 18 лет поисков

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Ингушетии задержали 65-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве женщины 18 лет назад. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СУ СКР по региону в четверг.

По данным следствия, 28 июня 2003 года мужчина в селении Галашки, будучи пьяным, на почве личной неприязни выстрелил из пистолета "ПМ" в 50-летнюю женщину. От полученного ранения она скончалась по дороге в больницу, сообщил представитель ведомства.

По его данным, стрелок тогда скрылся от следствия. В связи с этим в 2003 году предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено. Беглецу заочно предъявили обвинение в совершении преступлений по части 1 статьи 105 (убийство) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение или ношение оружия).

В сентябре этого года пенсионер был задержан в одном из регионов страны, доставлен в Ингушетию и арестован.

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