Двое детей погибли при пожаре сельского дома в Пермском крае

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели двух детей в Пермском крае, сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.

По данным следствия, вечером в четверг в деревне Новая Каменка в частном доме возник пожар. В это время там без присмотра взрослых находились дети 2008 и 2011 годов рождения, спастись им не удалось. Уголовное дело квалифицировано по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

"Видимых следов, указывающих на то, что погибшие стали жертвами насильственного преступления, не обнаружено", - отмечает СКР по краю.

Причины произошедшего устанавливаются.