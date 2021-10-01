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Экс-прокурор в Хабаровске получил шесть лет колонии за взяточничество

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Бывший прокурор Железнодорожного района Хабаровска осужден за взяточничество и коррупцию, сообщает в пятницу пресс-служба Следственного управления СК по Хабаровскому краю и ЕАО.

"Бывшему сотруднику прокуратуры назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением классного чина старшего советника юстиции, и штрафом в размере 2,02 млн рублей", - говорится в сообщении.

Экс-прокурор обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 п.п. "а", "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (покушение на посредничество в даче взятки), ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Вместе с бывшим прокурором на скамью подсудимых попали два фигуранта - сообщник и посредник, говорится в сообщении.

В 2018 году в Хабаровске было возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств коммерческого предприятия. В этом подозревали директора сторонней фирмы. За содействием со стороны следствия мужчина обратился к своему знакомому прокурору. Он, в свою очередь, привлек двух бывших сотрудников правоохранительных органов. Один из них предложил обмануть директора фирмы, сообщив тому, что за взятку в 1 млн рублей в УМВД прекратит уголовное дело. Не зная о действиях своего сообщника, экс-прокурор передал директору, что сумма взятки за услугу составит 2 млн рублей, намереваясь половину оставить себе.

После этого коммерсант обратился с правоохранительные органы. В 2019 году все трое подельников были задержаны. Суд признал виновными всех троих.

Один из сообщников получил 3 года в колонии общего режима со штрафом в 40 тыс. рублей, второй - оштрафован на 1,2 млн рублей с лишением права два года занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью за покушение на мошенничество и посредничество в даче взятки.

Хабаровск

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