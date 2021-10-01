Глава Нерчинского района Забайкалья взят под стражу

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Глава Нерчинского района Забайкальского края Михаил Слесаренко, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями при благоустройстве городской площади, арестован, сообщили "Интерфаксу" в региональном следственном управлении СК РФ в пятницу.

"По ходатайству следствия судом в отношении Слесаренко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 4 ноября", - сообщил собеседник агентства.

Как сообщалось, Слесаренко предъявлено обвинение по части 2 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и части 2 статьи 292 УК РФ (служебный подлог).

По данным следствия, в 2020 году Слесаренко причинил ущерб бюджету на сумму более 7 млн рублей. В 2019 году был заключен муниципальный контракт более чем на 59 млн рублей по благоустройству исторического центра Нерчинска - центральной площади. Подрядчик нарушил технологию выполнения работ по подготовке основания для укладки тротуарной плитки. Обвиняемый, зная о некачественном выполнении работ, не расторг контракт, а вместо этого подписал акт о приемке. Впоследствии потребовались дополнительные средства на исправление ошибок подрядчика.