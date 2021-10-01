Челябинские коммунальщики получили условные сроки за упавшую на женщину глыбу

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Двое сотрудников коммунальной службы города Миньяр Челябинской области признаны виновными по делу о травмировании местной жительницы ледяной глыбой, сошедшей с крыши. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры в пятницу.

Следствие установило, что главный инженер и мастер по текущему ремонту ООО "Миньярская коммунальная компания" не приняли мер по своевременной очистке от наледи и снега крыши дома, с которого упала глыба. Также они не огородили сигнальными лентами прилегающую территорию.

В результате 19 марта во время оттепели снег и наледь упали на проходившую мимо 45-летнюю женщину, говорится в сообщении.

Травмы пострадавшей врачи квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Сотрудники УК признаны виновными по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Они полностью признали свою вину.

Суд приговорил каждого к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на один год, также каждый оштрафован на 30 тыс. рублей.

Как сообщалось, несчастный случай произошел возле одной из многоэтажек на улице Центральная в Миньяре Ашинского района. Женщина, на голову которой упала снежная глыба, была в тяжелом состоянии госпитализирована в областную больницу.