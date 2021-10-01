Вычет по НДПИ для "Роснефти" на инфраструктуру "Восток Ойла" может составить 465 млрд рублей

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - "Роснефть" может получить в 2021-2024 годах налоговый вычет по НДПИ на развитие Ванкорского кластера в размере 465,23 млрд рублей, следует из оценки налоговых расходов, внесенной правительством в Госдуму составе бюджетного пакета.

Документ (№ 1258295-7) размещен в электронной базе данных парламента.

Из него следует, что в 2021 году в налоговый вычет из налоговой базы по НДПИ при добыче нефти на участке недр, расположенном на территории "Арктической зоны" - Ванкор, может составить 125,654 млрд рублей; в 2022 году - 125,976 млрд рублей; в 2023 году - 111,169 млрд рублей; в 2024 году - 102,434 млрд рублей.

Ранее Госдума приняла закон о предоставлении налогового вычета по НДПИ при добыче нефти на участке ряда недр. Под описание, приведённое в НК, попадали месторождения Ванкорского кластера, которые принадлежат "Роснефти", сейчас этот кластер входит в новый добычной проект "Восток Ойл". Льготы предоставляются при инвестициях в промышленную и социальную инфраструктуру на Таймыре, где и расположен "Восток Ойл". Если цена на нефть выше $25, компания вправе получить вычет по НДПИ для Ванкора в размере соответствующих затрат на инфраструктуру "Восток Ойла". При этом инфраструктурные объекты будут должны быть введены в эксплуатацию до 1 января 2030 года.

В аналогичном документе годичной давности, который вносился в пакете с бюджетом на 2021-2023 годы, Минфин оценивал выпадающие доходы от предоставления налогового вычета по Ванкору в размере 50 млрд рублей ежегодно.

"Объем вычета (на период 2022-2024 годов - ИФ) рассчитан с учетом фактической динамики в текущем году и цены на нефть", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе Минфина.

В пресс-службе "Роснефти" отметили, что объем текущих инвестиций компании в реализацию стратегического проекта "Восток Ойл" к настоящему времени уже вдвое превышает размер вычета по НДПИ. При этом проект находится на ранней стадии реализации, по мере его развития объем инвестиций будет кратно превышать величину вычета, заявили "Интерфаксу" в компании.

"Благодаря синергии смежных промышленных и сервисных отраслей при формировании нового индустриального кластера "Восток Ойл" будет создано порядка 100 тысяч новых рабочих мест и обеспечен высокий уровень - до 95% - локализации производства высокотехнологичного оборудования. Подтвержденный оценками Института народнохозяйственного прогнозирования РАН мультипликативный эффект для экономики страны от реализации проекта составит 5,5 рубля прироста ВВП на один инвестированный рубль. При этом суммарная стоимость всех дополнительных произведённых товаров и услуг будет составлять 9,3 рубля прироста валового продукта на 1 рубль инвестиций. Реализация проекта обеспечит вклад в ВВП страны до 2% в год", - сказал представитель "Роснефти".

Кроме того, из материалов к проекту бюджета, внесенного в Госдуму накануне, следует, что в течение 2021-2024 годов "Роснефть" также получит налоговый вычет по НДПИ для Приобского месторождения в ХМАО: 42,1 млрд рублей в 2021 году и по 46 млрд рублей - в последующие три года, всего 180 млрд рублей. Это соответствует параметрам, планировавшимся при внесении бюджета на трехлетку год назад.

Согласно документу, компания может получить ежемесячный вычет к НДПИ в размере 3,83 млрд рублей, в том случае, если цена на нефть по итогам месяца превысит базовую. Налоговый вычет предоставляется при условии заключения компанией с Минэнерго инвестиционного соглашения о стимулировании добычи, где должны быть прописаны объемы добычи и инвестиций с 2021 по 2032 годы "в условиях отсутствия налогового вычета". Установлена пороговая величина вычета - не более 459,6 млрд рублей за весь период действия.

В пресс-службе "Роснефти" заявили, что на Приобском месторождении суммарный положительный эффект для государства значительно превысит размер предоставляемого стимула: благодаря росту добычи (более 70 млн тонн за 2021-2030 годы) бюджет получит свыше 800 млрд рублей дохода за весь срок реализации проекта. Бюджетный эффект, по оценке компании, будет положительным уже в 2021 году.

Кроме того, в материалах оценивается и размер налогового вычета по НДПИ для Самотлорского месторождения "Роснефти" в 2021-2024 годах в размере 35 млрд рублей ежегодно, как и прогнозировалось ранее. Льгота применяется с 1 января 2018 года по 31 декабря 2027 года.

Пресс-служба "Роснефти" отмечает, что в соответствии с юридически обязывающим инвестиционным соглашением, заключенным НК с Минфином, к ряду проектов компании применяется система налогообложения, позволяющая кратно увеличить доходы государства.

"Так, предоставление инвестиционного стимула для Самотлорского месторождения позволило стабилизировать добычу нефти на проекте, что обеспечило положительный эффект для государства в виде дополнительных поступлений в бюджет. С учетом предоставленного вычета, дополнительный чистый положительный денежный поток государства за период 2018-2020 годов составил более 138 млрд рублей. Мультипликативный эффект для российской экономики от инвестиций в Самотлор составит не менее 1,7 трлн рублей", - сказал представитель компании.