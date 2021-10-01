Георгий Романов и Ребекка Беттарини обвенчались в Исаакиевском соборе

Георгий Романов и Ребекка Беттарини Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Член Российского императорского дома, гражданин Испании Георгий Романов обвенчался с гражданкой Италии Ребеккой Беттарини в пятницу в Исаакиевском соборе Петербурга.

Церемония началась около полудня. Гости собрались внутри собора, и по красной дорожке вышел жених. Затем, держа под руку отца - бывшего посла Италии в Бельгии Роберто Беттарини, - вышла невеста, принявшая ранее православие с именем Виктория Романовна.

Шлейф от фаты невесты, протяженностью около двух метров, несли дети и несколько гостей церемонии. На фате золотыми нитями был вышит герб России.

Встреча гостей и венчание сопровождались пением церковного хора. Обряд проводили несколько священнослужителей. Молодоженам подали короны, которые помогали держать шестеро гостей (трое со стороны невесты и трое со стороны жениха).

На церемонии присутствовали СМИ, в том числе из европейских стран, а музей "Исаакиевский собор" был временно закрыт для посетителей.

Согласно пресс-релизу, на церемонию венчания собралось около тысячи гостей, в том числе из других стран. В их числе мать жениха Мария Романова.

Торжества в честь свадьбы продлятся до субботы.

Член Российского императорского дома Георгий Михайлович Романов является потомком рода Романовых по материнской линии. Сын принца прусского Франца-Вильгельма Гогенцоллерна и Марии Владимировны Романовой - внучки двоюродного брата Николая II, великого князя Кирилла Владимировича, праправнучки императора Александра II. Романова также является главой Российского императорского дома.

Директор Российского императорского фонда Ребекка Беттарини перешла в православие 12 июля 2020 года в Петропавловском соборе Петербурга.