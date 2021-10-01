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Путин освободил Кузнецову от должности детского омбудсмена

Она станет депутатом Госдумы

Путин освободил Кузнецову от должности детского омбудсмена
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин своим указом освободил Анну Кузнецову от должности уполномоченного при президенте по правам ребенка в связи с ее избранием в Госдуму. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Кузнецова занимала эту должность с сентября 2016 года. До этого детским омбудсменом был адвокат Павел Астахов.

Еще одним указом Путин снял с должности советника президента Владимира Васильева, который также избрался в Госдуму.

Кузнецова, а также министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева составляли первую пятерку партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму по федеральному округу.

27 сентября Путин объявил, что они возглавят партийные комиссии. В частности, Кузнецова будет руководить комиссией по защите материнства, детства и поддержки семьи, а также будет напрямую координировать все это направление в самой Госдуме.

Анна Кузнецова Павел Астахов Владимир Путин

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