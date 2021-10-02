Альпинист пропал на Ключевском вулкане на Камчатке

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Спасатели ищут альпиниста, который пропал на Ключевском вулкане на Камчатке, сообщает пресс-служба МЧС России по региону.

В спасательную службу обратился житель Свердловской области, рассказавший, что 27 сентября он со своим товарищем начал восхождение к вершине Ключевского вулкана. На высоте около 4 тыс. метров погода испортилась, усилился ветер, началась сильная метель.

"Альпинисты выкопали в снегу убежище, где укрылись, надеясь переждать непогоду. Через некоторое время мужчины приняли решение разделиться. (...) Через два дня второй участник восхождения добрался до домика на высоте 2,6 тыс. метров, но своего товарища там не встретил. О ситуации альпинист сообщил в службу 112 и запросил помощи", - говорится в сообщении.

Для поиска и эвакуации мужчин из поселка Ключи выдвинулась группа спасателей Усть-Камчатского филиала ПСО.

Спасенного ранее альпиниста к вечеру доставят в поселок Ключи, его самочувствие удовлетворительное.

В районе Ключевского вулкана сейчас метель, ветер до 70 м/с, температура воздуха минус 13-15 градусов, ощущается как минус 30.