Танкер Черноморского флота пополнит эскадру ВМФ РФ в Средиземном море
Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Малый морской танкер "Вице-адмирал Паромов" проходит через черноморские проливы Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря, сообщили в пресс-службе Черноморского флота (ЧФ) в субботу.
"Вспомогательное судно осуществляет переход в дальнюю морскую зону для выполнения задач в составе постоянной оперативной группировки Военно-морского флота (ВМФ) России в Средиземном море", - говорится в сообщении.
Для экипажа морского танкера это первое выполнение задач в Средиземное море в составе сил группировки ВМФ РФ, сообщил флот.
Малый морской танкер "Вице-адмирал Паромов" был принят в состав ВМФ России 29 мая этого года.
Проект малого морского танкера 03182 был разработан Зеленодольским проектно-конструкторским бюро. Минобороны РФ заказало строительство четырех таких танкеров ВМФ. Строительство танкера на предприятии "Волга" началось 1 сентября 2016 года. В марте 2017-го на этом же предприятии был заложен еще один танкер этого проекта - "Василий Никитин".
Танкер "Вице-адмирал Паромов" является многоцелевым судном, способным транспортировать жидкие и сухие грузы, а также принимать вертолетную технику класса Ка-27 и беспилотные летательные аппараты. Он способен решать задачи снабжения кораблей и судов, а также выполнять спасательные функции на море.
В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. В ее составе до 15 боевых кораблей и судов обеспечения, сообщали ранее в пресс-службе Черноморского флота РФ.
Российские фрегаты, а также дизельные подводные лодки из состава постоянного соединения ВМФ РФ в Средиземном море ранее неоднократно наносили удары "Калибрами" по боевикам в Сирии.
Россия проводит военную операцию в Сирии с 30 сентября 2015 года. Авиация ВКС РФ поддерживает наземные операции сирийской армии. У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме "Хмеймим" и база ВМФ в Тартусе. Официально сообщалось, что в Сирии действуют силы специальных операций Минобороны РФ, подразделения центра примирения враждующих сторон, военной полиции и морской пехоты.