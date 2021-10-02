Танкер Черноморского флота пополнит эскадру ВМФ РФ в Средиземном море

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Малый морской танкер "Вице-адмирал Паромов" проходит через черноморские проливы Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря, сообщили в пресс-службе Черноморского флота (ЧФ) в субботу.

"Вспомогательное судно осуществляет переход в дальнюю морскую зону для выполнения задач в составе постоянной оперативной группировки Военно-морского флота (ВМФ) России в Средиземном море", - говорится в сообщении.

Для экипажа морского танкера это первое выполнение задач в Средиземное море в составе сил группировки ВМФ РФ, сообщил флот.

Малый морской танкер "Вице-адмирал Паромов" был принят в состав ВМФ России 29 мая этого года.

Проект малого морского танкера 03182 был разработан Зеленодольским проектно-конструкторским бюро. Минобороны РФ заказало строительство четырех таких танкеров ВМФ. Строительство танкера на предприятии "Волга" началось 1 сентября 2016 года. В марте 2017-го на этом же предприятии был заложен еще один танкер этого проекта - "Василий Никитин".

Танкер "Вице-адмирал Паромов" является многоцелевым судном, способным транспортировать жидкие и сухие грузы, а также принимать вертолетную технику класса Ка-27 и беспилотные летательные аппараты. Он способен решать задачи снабжения кораблей и судов, а также выполнять спасательные функции на море.

В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. В ее составе до 15 боевых кораблей и судов обеспечения, сообщали ранее в пресс-службе Черноморского флота РФ.

Российские фрегаты, а также дизельные подводные лодки из состава постоянного соединения ВМФ РФ в Средиземном море ранее неоднократно наносили удары "Калибрами" по боевикам в Сирии.