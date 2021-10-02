Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Танкер Черноморского флота пополнит эскадру ВМФ РФ в Средиземном море

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Малый морской танкер "Вице-адмирал Паромов" проходит через черноморские проливы Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря, сообщили в пресс-службе Черноморского флота (ЧФ) в субботу.

"Вспомогательное судно осуществляет переход в дальнюю морскую зону для выполнения задач в составе постоянной оперативной группировки Военно-морского флота (ВМФ) России в Средиземном море", - говорится в сообщении.

Для экипажа морского танкера это первое выполнение задач в Средиземное море в составе сил группировки ВМФ РФ, сообщил флот.

Малый морской танкер "Вице-адмирал Паромов" был принят в состав ВМФ России 29 мая этого года.

Проект малого морского танкера 03182 был разработан Зеленодольским проектно-конструкторским бюро. Минобороны РФ заказало строительство четырех таких танкеров ВМФ. Строительство танкера на предприятии "Волга" началось 1 сентября 2016 года. В марте 2017-го на этом же предприятии был заложен еще один танкер этого проекта - "Василий Никитин".

Танкер "Вице-адмирал Паромов" является многоцелевым судном, способным транспортировать жидкие и сухие грузы, а также принимать вертолетную технику класса Ка-27 и беспилотные летательные аппараты. Он способен решать задачи снабжения кораблей и судов, а также выполнять спасательные функции на море.

В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. В ее составе до 15 боевых кораблей и судов обеспечения, сообщали ранее в пресс-службе Черноморского флота РФ.

Российские фрегаты, а также дизельные подводные лодки из состава постоянного соединения ВМФ РФ в Средиземном море ранее неоднократно наносили удары "Калибрами" по боевикам в Сирии.

Россия проводит военную операцию в Сирии с 30 сентября 2015 года. Авиация ВКС РФ поддерживает наземные операции сирийской армии. У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме "Хмеймим" и база ВМФ в Тартусе. Официально сообщалось, что в Сирии действуют силы специальных операций Минобороны РФ, подразделения центра примирения враждующих сторон, военной полиции и морской пехоты.

ВМФ РФ Черноморский флот Средиземное море Вице-адмирал Паромов

Новости
Пандемия коронавируса

Мурашко сообщил, что барьеры к признанию ВОЗ "Спутника V" устранены

Адвокат сообщила об аресте Тельмана Исмаилова на два месяца

Адвокат сообщила об аресте Тельмана Исмаилова на два месяца

В России зарегистрировали максимальное число случаев COVID-19 с 18 июля

В России зарегистрировали максимальное число случаев COVID-19 с 18 июля

От телефонных мошенников пострадал каждый шестой россиянин

Глава Оренбуржья пообещал 1 млн руб. за информацию об убийце студенток

Что случилось этой ночью: суббота, 2 октября

Пассажирский поезд столкнулся с "КамАЗом" в Пензенской области

Самолет "Победы" столкнулся в Астрахани с топливозаправщиком

Что произошло за день: пятница, 1 октября

В Азове задержали восемь советских БТРов по пути из Болгарии в Белоруссию

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });