Жители дома в Нижнем Новгороде, где утром взорвался газ, начали возвращаться

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Жители эвакуированного подъезда дома в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, где в субботу утром произошел взрыв газа и пострадали два человека, начали возвращаться в свои квартиры после завершения первичных аварийных работ.

Пресс-служба мэрии города сообщает, что к вечеру сотрудники управляющей компании начали подключать коммуникации. Восстанавливать газоснабжение пока не будут: перед этим необходимо проверить работу вентиляции.

Между тем жители двух квартир, наиболее сильно пострадавших от взрыва, домой вернуться пока не смогут.

Ректор Приволжского исследовательского медицинского университета Николай Карякин сообщил в своем инстаграме, что пострадавшую женщину, госпитализированную в ожоговый центр с 95 % ожогами тела, перевели на ИВЛ.

В свою очередь информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в квартире, где произошел инцидент, проводился ремонт.

"Все газовые краны были перекрыты, утечка исключена. Взрыв произошел в жилой комнате", - сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что взрыв газовоздушной смеси произошел в квартире на девятом этаже многоквартирного дома в Нижнем Новгороде в 07:10 субботы по московскому времени.

Пострадали два человека: женщина получила ожоги 95% тела, мужчина - ожоги 35% тела. Произошло частичное обрушение балкона, межтамбурных перекрытий. Из дома эвакуировали сто жильцов, их разместили в ближайшей школе.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).