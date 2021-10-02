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Два человека пострадали в результате взрыва газа в Нижнем Новгороде

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Взрыв газа произошел в квартире дома в Нижнем Новгороде, два человека пострадали, сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

По сообщению ведомства, в результате взрыва частично обрушился балкон и межтамбурные перекрытия. Пожара за взрывом не последовало.

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил в соцсетях, что пострадавшие госпитализированы.

"Пострадали два человека: мужчина 50 лет и женщина 50 лет. Оба пострадавших с ожогами доставлены в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета", - следует из сообщения министра.

Ректор университета Николай Карякин в свою очередь отметил, что у пострадавшей 95 % ожогов тела, у мужчины - 35%.

"Оба в реанимации, терморегуляционная и баротравмы", - написал он в соцсетях.

Инцидент произошел в 07:10 по московскому времени в субботу в многоквартирном жилом доме на улице Гайдара, уточнили в МЧС. Там отметили, что дом, где произошел взрыв, газифицирован.

Из дома эвакуировали 100 человек.

Нижний Новгород МЧС РФ

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