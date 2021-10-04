Бывший начальник станции во Владивостоке осужден за получение взятки

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Советский районный суд Владивостока приговорил бывшего начальника железнодорожной станции Владивосток к 7,5 годам лишения свободы и крупному штрафу за получение взятки, сообщает в понедельник краевая транспортная прокуратура.

"Экс-руководителя станции признали виновным в совершении преступления по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Как выяснилось, обвиняемый получил от представителя транспортной компании взятку в размере 178 тысяч рублей. За это он должен был покровительствовать предприятию, а также ускорить маневровые работы по подаче и уборке железнодорожных вагонов", - говорится в сообщении.

Но правоохранители выявили нарушение и возбудили в отношении бывшего начальника уголовного дело.

"Суд приговорил виновного к 7 годам 6 мес. лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 890 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, осужденному на три года запретили занимать управленческие и административные должности на госслужбе или в местном самоуправлении.