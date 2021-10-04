Автобус с пассажирами упал в кювет в Красноярском крае

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Рейсовый автобус с пассажирами слетел в кювет и перевернулся в Красноярском крае, сообщает в понедельник пресс-служба ГИБДД по региону.

"Авария произошла поздно вечером 3 октября на 66 км трассы Р-257 "Енисей". Автобус Neoplan маршрута № 588 "Ермаковское-Красноярск" двигался в направлении Красноярска, съехал в левый кювет и опрокинулся на бок", - говорится в сообщении.

Во время аварии в салоне автобуса находилось 38 человек. По предварительной информации ГИБДД, получили травмы пять человек.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.