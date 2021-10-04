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Проверка систем оповещения пройдет в среду по всей России

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В среду, 6 октября, во всех субъектах РФ пройдет масштабная проверка систем оповещения населения, сообщает пресс-служба МЧС России.

"6 октября во всех субъектах страны будут проведены комплексные проверки готовности систем оповещения населения регионального и муниципального уровней", - говорится в сообщении ведомства.

С 10:40 утра по местному времени запланирована подача сигнала "Внимание всем!" путем запуска электросирен и громкоговорителей, а также последующее замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах длительностью до 1 минуты.

"Целью проверок является отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. МЧС России обращается к гражданам с просьбой сохранять спокойствие", - добавили в пресс-службе.

В этом году аналогичные проверки уже проходили 3 марта.

МЧС

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