В Сочи произошел провал участка федеральной трассы

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Автомобильное движение на участке федеральной трассы Джубга - Сочи затруднено из-за разрушения дорожного полотна в районе Мамайского перевала курорта.

"На участке автодороги А-147 Джубга - Сочи в районе Мамайского перевала произошла просадка дорожного полотна с образованием двух поперечных трещин асфальтового покрытия, расположенных на расстоянии приблизительно 70 м друг от друга. Толщина разрушения части автомобильной дороги составляет от 15 до 70 см на всю ширину проезжей части", сообщает пресс-служба ФКУ "Упрдор "Черноморье" в понедельник.

Пока движение грузового автотранспорта через Мамайский перевал приостановлено.

На место прибыли специалисты дорожных служб и спецтехника. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Между тем, в пользователи соцсетей выкладывают видео с места ЧП, на котором видно, как автомобили, снижая скорость медленно проезжают деформированную часть автодороги.

Ранее сообщалось, что в Сочи прошли залповые ливни, которые подтопили ряд придомовых территорий и автодорог.