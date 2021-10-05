Разыскиваемый силовиками Чехии иностранец задержан в Челябинской области
Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники контрольно-пропускного пункта "Троицкий" (Челябинская область) в ходе пограничного контроля на въезде в РФ выявили иностранца, находившегося в международном розыске, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.
"Мужчина, 1993 года рождения, разыскивался правоохранительными органами Чешской Республики по подозрению в совершенном группой лиц вымогательстве, кражах с проникновением в жилище и хулиганстве", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, преступления были совершены подозреваемым в 2015 году.
Мужчина был задержан совместно с сотрудниками НЦБ Интерпола и работниками ГУ МВД России по Челябинской области.