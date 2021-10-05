На первое заседание ГД приглашены 47 человек, включая Путина и Мишустина

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - На первое заседание Госдумы восьмого созыва приглашены 47 человек, сообщил "Интерфаксу" источник.

По его словам, это в первую очередь, президент, а также представители администрации президента: руководитель администрации Антон Вайно, первый замруководителя администрации Сергей Кириенко, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин.

Также приглашен председатель правительства Михаил Мишустин, зампредседателя правительства, руководитель аппарата кабмина Дмитрий Григоренко и другие высшие должностные лица, отметил источник.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Высшего совета партии "Единая Россия" и экс-спикер Госдумы Борис Грызлов, глава Службы внешней разведки, бывший председатель Госдумы Сергей Нарышкин также вошли в число приглашенных.

Кроме того, будут участвовать в заседании полномочные представители президента и правительства в Думе и в Совете Федерации; входящие в Госсовет руководители заксобраний, представители общественных организаций, а также руководители исполнительных органов межпарламентских организаций.

Соответствующие решения подготовлены на заседании временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Госдумы, сообщил ранее журналистам руководитель группы Александр Жуков.

Первое пленарное заседание Думы нового созыва состоится в 12 октября в 10:00 мск.

Вместе с тем ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что также 12 октября Владимир Путин встретится с депутатами Госдумы в Кремле.