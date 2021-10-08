Архангельск останется без воды больше чем на сутки

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Вечером в пятницу в большинстве районов Архангельска отключат водоснабжение ради переноса участка магистрального водовода, предупредила пресс-служба мэрии. Полное отключение затронет только несколько кварталов и продлится не больше 28 часов.

С 22:00 8 октября в центре города воду отключат полностью, а в остальных районах вода будет подаваться с пониженным давлением.

"В течение дня в субботу большинство районов города будет на пониженном давлении. Это значит, что с небольшим напором вода будет присутствовать на первых этажах домов", - объяснили чиновники.

Магистральный водовод диаметром 1 м перенесут с территории стройплощадки арбитражного суда на проспекте Ломоносова из-за его износа. В районах, где отключение воды будет долгим, организуют подвоз воды. Маломобильным гражданам домой привезут воду в бутылках.