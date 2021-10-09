Из больниц Оренбуржья выписали восемь человек, отравившихся алкоголем

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Медики в Оренбургской области начали выписывать из больниц пациентов после отравления суррогатным алкоголем, сообщается в телеграм-канале регионального правительства в субботу.

"Восемь пациентов, которые чувствуют себя удовлетворительно, выписаны. Они находятся под пристальным контролем врачей и продолжают получать лечение амбулаторно", - говорится в сообщении.

По данным регионального правительства, в настоящее время в стационарах Восточного Оренбуржья находится 23 пациента, в том числе пятеро тяжелых - на аппаратах ИВЛ. Трое переведены в диализный центр города Новотроицка для проведения гемодиализа.

Как сообщалось, по последним данным, жертвами отравления стали 29 человек.

О массовом отравлении контрафактным алкоголем жителей нескольких населенных пунктов Оренбуржья стало известно 7 октября.

Анализы показали наличие в биологических жидкостях пострадавших и умерших чистого метанола - смертельного яда. В некоторых случаях выявлена его концентрация в организме в 3-5 раз выше смертельной дозы.

В связи с происшедшим было возбуждено уголовное дело. По последним данным, задержаны девять человек. Четверо фигурантов дела арестованы.