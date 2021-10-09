В Петербурге локализовали возгорание в жилом доме на набережной

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Пожарные остановили распространением огня в жилом доме в Петроградском районе Петербурга, сообщили журналистам в субботу в региональном главке МЧС по городу.

"В 22:36 пожар локализован на площади 800 кв.м", - говорится в сообщении.

Происходит очаговое тление на площади 300 кв.м.

Сложность тушения снижена с третьего до второго номера. На мете работают 128 сотрудников МЧС и 29 единиц техники.

Ранее в субботу в семиэтажном жилом доме на набережной реки Карповки, 30/15 в Петербурге загорелась мансарда на площади 600 кв.м, позднее она выросла до 800 кв.м. Пожар тушат по третьему рангу. Из здания эвакуировали 100 человек. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

По сообщению пресс-службы прокуратуры Петербурга, в связи с происшествием начала проверка. Надзорное ведомство установит причины и условия пожара, даст оценку исполнению требований законодательства о пожарной безопасности.

На набережной реки Карповки,30/15 находится бывший доходный дом Чубакова 1911-1912 годов постройки. Он включён властями Петербурга в перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.