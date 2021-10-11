Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Семью в Алтайском крае заподозрили в избиении четырех опекаемых детей

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В Алтайском крае возбудили уголовное дело об истязании четырех мальчиков, находящихся под опекой в семье, сообщает управление СКР по региону.

По данным следствия, с 2019 по октябрь 2021 года на воспитании в замещающей семье в селе Заковряшино Крутихинского района находились четверо детей 2007, 2008 и 2010 годов рождения.

На протяжении длительного времени члены семьи опекунов систематически избивали мальчиков. Не выдержав истязаний, дети сбежали из дома. Сейчас они помещены в детское учреждение края, говорится в сообщении.

Дело возбуждено по п.п. "а", "г" ч.2 ст.117 УК РФ (истязание нескольких заведомо несовершеннолетних детей). Следователи изучают обстоятельства случившегося, назначены необходимые экспертизы.

Кроме того, в рамках предварительного следствия будет дана юридическая оценка действиям работников органов системы профилактики, отмечается в пресс-релизе.

Алтайский край

Новости

Полсотни человек тушат торфяник, вызвавший смог в Екатеринбурге

"АвтоВАЗ" возобновил сборку автомобилей на всех трех линиях на заводе в Тольятти

В РФ запускают эксперимент с электронными аттестатами о среднем общем образовании

В РФ запускают эксперимент с электронными аттестатами о среднем общем образовании

В Кремле сочли нереальным введение в России штрафов за отказ от вакцинации

Источник сообщил, что Нуланд встретится с Козаком в Москве 13 октября

Пандемия коронавируса

Минздрав РФ разрешил испытания "КовиВака" на пожилых

В России за сутки коронавирус обнаружили еще у 29,4 тыс. человек

В России за сутки коронавирус обнаружили еще у 29,4 тыс. человек

Врачи оценили состояние выживших в катастрофе L-410 как стабильно тяжелое

Татарстан выплатит по 1 млн рублей семьям погибших при крушении L-410

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });