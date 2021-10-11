Семью в Алтайском крае заподозрили в избиении четырех опекаемых детей

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В Алтайском крае возбудили уголовное дело об истязании четырех мальчиков, находящихся под опекой в семье, сообщает управление СКР по региону.

По данным следствия, с 2019 по октябрь 2021 года на воспитании в замещающей семье в селе Заковряшино Крутихинского района находились четверо детей 2007, 2008 и 2010 годов рождения.

На протяжении длительного времени члены семьи опекунов систематически избивали мальчиков. Не выдержав истязаний, дети сбежали из дома. Сейчас они помещены в детское учреждение края, говорится в сообщении.

Дело возбуждено по п.п. "а", "г" ч.2 ст.117 УК РФ (истязание нескольких заведомо несовершеннолетних детей). Следователи изучают обстоятельства случившегося, назначены необходимые экспертизы.

Кроме того, в рамках предварительного следствия будет дана юридическая оценка действиям работников органов системы профилактики, отмечается в пресс-релизе.