Песков заявил о необходимом защитном уровне антител от COVID у Путина

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин после вакцинации от коронавируса обладает уровнем антител, достаточным для защиты от COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Вакцинация дала свой положительный эффект, он обладает необходимым защитным уровнем антител", - сказал он журналистам.

При этом Песков отказался говорить о состоянии здоровья Путина, заметив, что Кремль не практикует это. "Информация о состоянии здоровья президента является непубличной", - подчеркнул он.

Вместе с тем, Песков обратил внимание, что о работе главы государства сообщается ежедневно, и сам Путин "активно работает".

Отвечая на вопрос, насколько часто президент сдает ПЦР-тесты и анализы на антитела к коронавирусу, его пресс-секретарь сказал: "Настолько, насколько это целесообразно с точки зрения врачей".

Как сообщалось, президент РФ прошел вакцинацию "Спутником V" 23 марта и 14 апреля. Никаких побочных явлений, кроме боли в месте укола, по его словам, он не испытал.