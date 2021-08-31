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Песков заявил о необходимом защитном уровне антител от COVID у Путина

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин после вакцинации от коронавируса обладает уровнем антител, достаточным для защиты от COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Вакцинация дала свой положительный эффект, он обладает необходимым защитным уровнем антител", - сказал он журналистам.

При этом Песков отказался говорить о состоянии здоровья Путина, заметив, что Кремль не практикует это. "Информация о состоянии здоровья президента является непубличной", - подчеркнул он.

Вместе с тем, Песков обратил внимание, что о работе главы государства сообщается ежедневно, и сам Путин "активно работает".

Отвечая на вопрос, насколько часто президент сдает ПЦР-тесты и анализы на антитела к коронавирусу, его пресс-секретарь сказал: "Настолько, насколько это целесообразно с точки зрения врачей".

Как сообщалось, президент РФ прошел вакцинацию "Спутником V" 23 марта и 14 апреля. Никаких побочных явлений, кроме боли в месте укола, по его словам, он не испытал.

Хроника коронавируса. Август.

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Хроника 09 января 2020 года – 31 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Дмитрий Песков Владимир Путин Коронавирус

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